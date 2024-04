Quique Peinado y Cristina Pedroche regresan a Zapeando tras la Semana Santa, aunque Dani Mateo apunta que la zapeadora viene del ambulatorio, pues expone que lleva una "cicatriz de madre" en la cara.

"Me ha rajado entera la cara, pero no pasa nada", expresa la de Vallecas mientras muestra el arañazo que su hija le ha hecho en la mejilla, y añade: "Es tan bonito que me lo tatuaría". Ante lo que el presentador señala en tono de broma que "no eres madre de verdad hasta que pierdes un ojo".

"Los niños pasan esa fase de Freddy Krueger, que tienen unas uñas como un tigre", comenta Mateo. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.