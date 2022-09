Valeria Ros vuelve a sorprender a sus compis de Zapeando con un nuevo juego para su sección 'Lo que pides, lo que te llega'. Se trata de un juego de cartas con "240 preguntas calientes, cultura general, amigos y sabiduría popular", entre la que se encuentra: ¿Qué zapeador es el que más miente en su currículum?. A lo que Cristina Pedroche no duda en responder: "Valeria".

"No he mentido en mi vida. Soy súper aplicada", se defiende seria. "El problema es que mientes tanto, que te lo acabas creyendo", contraataca la de Vallecas. En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar la justificación de Valeria al completo: "He sido bilingüe, otra cosa es que tengo memoria pez. Pero yo he estudiado en un colegio, me he sacado el Junior Certificate en tercero de la ESO. Pero ahora me he enrollado con un italiano, que es el padre de mi hija, y se me ha ido y ahora me va la cabeza en italiano".