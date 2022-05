Dani Mateo prueba con Cristina Pedroche, Lorena Castell, Lorena Castell, Valeria Ros y Marta Torné el último filtro de moda en Tik Tok. Se trata de un filtro en el que cuánto más te ríes más te hace llorar en la imagen.

"¿Qué le pasa?, mira que boca me pone, cuanto más te ríes peor", afirma Cristina Pedroche, que no da crédito al verse con el filtro: "Es que no puedo dejar de mirarme, lloras de verdad". Incluso, las zapeadores cuentan un chiste mientras prueban el filtro, creando una imagen todavía más surrealista. Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de esta noticia.