Dani Mateo destaca en el plató de Zapeando que "Málaga ha dicho 'hasta aquí hemos llegado' y ha prohibido la celebración de despedidas de soltero que lleven elementos sexuales": "Se acabó lo de desnudar a los novios o llevar diademas de pene en las cabezas". El presentador abre debate en la mesa de Zapeando: "¿Qué os parece?".

A Cristina Pedroche la idea no le termina de convencer: "¿Por qué?, ¿qué daño hace una cola o una vagina en la cabeza?". Por su parte, Lorena Castell está de acuerdo y afirma que no le gustan los elementos fálicos: "Me parece una horterada".