Miley Cyrus ha estrenado 'Flowers', una canción que va cargada de indirectas a su exmarido, Liam Hemsworth. "Se supone que ha sido más sutil de Shakira, pero ella tampoco dio puntada sin hilo", comenta Cristina Pedroche, que analiza en profundidad la letra del single en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.

"Sacó la canción el 12 de enero, que en Australia ya es 13, día del cumpleaños de Liam", explica la zapeadora. Además, la canción recuerda a la de 'When I was your man', de Bruno Mars: "Se dice, se cuenta y se comenta que era su canción favorita y se la dedicó a Miley en la boda". En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar el análisis al completo de Cristina Pedroche de la canción de Miley Cyrus, donde también desvela el nombre de una de sus 14 amantes. "Es la reina", espeta la de Vallecas.