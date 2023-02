Dani Mateo conecta, como cada tarde, con Cristina Pardo a quien no pueden gustarle más los disfraces de los zapeadores: "Estáis espectacular", comenta desde el plató de Más Vale Tarde. "Mójate, ¿cuál te gusta más?", le pide Dani Mateo, a lo que ella no duda en contestar: "El más divertido me parece el de Valeria Ros, pero el mejor hecho y el que más me ha llamado la atención es el de la Pedroche", asegura la presentadora, que explica que es porque "está muy bien hecho".

Además, durante su conexión, Cristina Pardo confiesa que le encantaría disfrazarse, pero nunca lo ha podido hacer: "No he tenido esa suerte". Descubre la razón en el vídeo principal de esta noticia.