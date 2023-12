Una de las canciones favoritas de esta época festiva es la famosa 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey. La canción es el tema perfecto para acompañar cualquier felicitación navideña. Pero, como muestra el vídeo que presenta Valeria Ros, puede provocar accidentes.

Como se ve en las imágenes, un chico se dispone a hacer una felicitación navideña a ritmo de esta canción. El vídeo comienza con él en la cama despertándose ante el ruido de una alarma. Se destapa y aparece vestido con un look muy navideño que incluye un gorro de Papá Noel.

El chico, muy alegra, da una pirueta para salir de la cama y, antes de pasar el marco de la puerta de su habitación de un giro pero calcula mal y termina impactando directamente con el marco de la puerta dándose un golpe tremendo.