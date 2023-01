El 2023 puede ser el año en el que los hombres, por fin, se atrevan a ponerse falda, como es el caso de Robert Pattinson, que ha posado en un evento con un look compuesto por una falda combinada con una chaqueta de pelo marrón y botas altas. También lo ha hecho Lucien Laviscount, actor de la serie Emily in Paris, o "el sex symbol transgeneracional" Brad Pitt, en su gira promocional en Berlín.

Pero, ¿cuál es la mejor forma de llevarla? Pues Josie lo tiene claro, el exmarido de Angelina Jolie: "Es increíble e insuperable. Es una conjunción astral entre la falda y él". "Se nota que está a gusto", opina Lorena Castell, que destaca la pose del actor que combinó una falda de lino con una camisa y chaqueta del mismo material todo muy "me he puesto lo primero que he pillado", bromea el estilista. Además, Josie, aprovecha la ocasión para dar un consejo a la comunidad masculina que se atreve con las faldas: "No te lances si de verdad no te ves. A esta piscina tienes que lanzarte con un amor y te tiene que apetecer mucho".