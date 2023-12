Dani Mateo vuelve a Zapeando tras unos días de vacaciones antes de la Navidad y María Gómez le confiesa: "No dábamos un duro por volverte a ver". "No solo vuelvo yo, sino que vuelve más de mí", reconoce el presentador llevándose las manos a la barriga, y añade: "Me estoy poniendo...".

"No soy nada de procrastinar", explica el presentador, y cuenta que él trabaja mientras todos los demás están de fiesta en Nochevieja, así que ha decidido "hincharse antes". "Confieso que he comido por trespersonas. Hubo uno del grupo que volvió más delgado porque yo me comí lo suyo", señala.

Iñaki Urrutia admite que "un tío que se va de vacaciones 15 días antes de Navidad merece todos mis respetos" y María Gómez le pregunta si además de recargar tripa, ha recargado tontería: "¿Vienes igual de tonto o más?". Descubre la respuesta de Dani Mateo en el vídeo principal de la noticia.