Sean Ono Lennon, el hijo de JohnLennon y Yoko Ono, gana un Oscar por un corto animado inspirado en la música de sus padres, pero ¿cómo se conocieron? Iñaki de la Torre cuenta que todo comenzó con una invitación a los Beatles para una visita privada a una galería de arte de Londres.

Allí había una artista de artes plásticas japonesa preparando su exposición, Lennon le hizo unas preguntas por sus extrañas obras y así empezó todo. La pareja acabó casándose en Gibraltar en 1969 y ella se hizo inseparable del grupo, "hay quien dice que mucho", apunta Berta Collado, todo lo contrario que la primera mujer del cantante.

"A Cynthia Lennon no le hacía ni caso, no se la llevaba a las giras ni a los ensayos", comenta el experto, que explica que la teoría de Paul McCartney era que Cynthia no pegaba con su entonces mejor amigo porque "no era una mujer fuerte, como lo habían sido su madre y su tía". Así que encontró en Yoko Ono a esa mujer fuerte y "la metió en su vida de lleno hasta en los ensayos y en las grabaciones", indica.