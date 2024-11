Muchos jóvenes de la generación Z están volviendo a los llamados 'dumbphones', o móviles sin internet, para desengancharse de las redes. Zapeando sale a la calle para hablar con zoomers y saber si también utilizan este tipo de dispositivos. Una chica responde al reportero que ella no podría usar uno de estos teléfonos. "Estoy mega enganchada al móvil, estoy todo el rato en TikTok e Instagram", afirma.

Otro chico explica que él, sin su iPhone, no es nadie. Además, considera que pasar de un smartphone a un 'dumbphone' sería "regresar al pasado". Una chica, incluso, no termina de creerse que los teléfonos móviles 'tontos' sigan utilizandose. "¿La gente lo está comprando y usando?", pregunta, poco convencida.

Para una joven, ese tipo de teléfonos no sería útil ya que no podría hacerse fotos y, además, no le gusta hablar. "Solo me comunico por mensaje", explica. El reportero les propone un reto: enviar un sms. Pero, a pesar de que parece algo simple, ninguno es capaz de hacerlo. "Esto es mas difícil de lo que pensaba", afirma una chica.

En cuanto al número de horas que utilizan su teléfono, muchos superan las ocho horas. "Es una jornada laboral", afirma una chica, alarmada por el número de horas de uso. Un joven cuenta que, hace un tiempo, decidió 'desintoxicarse' de su teléfono. "Duré 30 días sin usarlo. Estuve muy feliz pero también soy feliz con él", afirma.