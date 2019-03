LA ZAPEADORA DE MOLLET LO VE "JUSTO"

A Zapeando no le ha quedado muy claro si la valoración que hizo Chenoa de la actuación de de 'Lo malo' de Anna Simon y Cristina Pedroche en Tu Cara Me Suena era sincera o no. La cantante confiesa qué puntuación les habría puesto si hubieran sido concursantes.