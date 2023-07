La inteligencia artificial ha compuesto una canción con "ritmazo" a Pedro Sánchez para la campaña electoral. Se trata de un tema que ha irrumpido en Twitter y ya tiene "1.700 retweets y 5.000 me gustas", informa Dani Mateo a sus compañeros de Zapeando.

En ella, 'Pedro Sánchez' canta que quiere "seguir siendo presidente del gobierno": "Quiero que me des la confianza un ratito más". Además, en este videoclip el avatar del líder socialista recuerda que estos años "el paro lo he bajado, las pensiones y el salario las he subido y otras muchas cosas también las he hecho". Lo que le permite tener "el guapo por las nubes".