"Noche movidita en Masterchef con un claro protagonista", destaca Dani Mateo en el plató de Zapeando, donde pide a María Gómez que muestre la última tensión vivida en el programa. Los zapeadores tienen claro quién es ese protagonista: Luismi, el bombero cocinero. "Durante todo el programa solo le obsesionó una cosa, freír las patatas del exterior", destaca María Gómez, que muestra en el vídeo el gran enfado de Luismi con sus compañeros.

"Que me voy del programa", afirmó el concursante indignado a sus compañeros, a los que les preguntó de forma irónica quién sabía de fuego: "Me estáis encendiendo". Miki Nadal analiza el momentazo y manda un mensaje al resto de concursantes: "¿Cómo le decís al bombero que no sabe de fuego?". Pero la cosa no quedó ahí y es que Luismi protagonizó más momentazos que puedes ver en el vídeo de arriba.