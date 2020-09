Boticaria García te explica en Zapeando todos los detalles de los test saliva, pruebas que pueden detectar el virus de una manera tan sencilla como escupir. Además, son muy rápidos ya que podrían tardar solo un minuto en saber los resultados y costarían entre 1 y 4 euros. Eso sí, tras ellos, tiene que haber técnicos capacitados que hagan las pruebas.

Por otro lado, la experta detalla que los test saliva pueden dar falsos negativos si la persona que se somete a ellos bebe mucha agua antes. Además, Boticaria insiste en que aunque estos test de saliva son prometedores porque son más rápidos y baratos, siguen siendo necesarios un laboratorio y los técnicos para realizar las pruebas. Además, aunque los test saliva llegarán antes que la vacuna, es probable que los primeros no lleguen hasta octubre.

Boticaria García señala que la fiabilidad es similar a la de los test PCR y destaca que los de saliva son mejores para hacer cribados masivos. Por otro lado, la experta advierte del timo de los test rápidos de Internet. "En Internet se venden ilegalmente, los test rápidos, por ahora, tienen la categoría de 'in vitro', no de autodiagnóstico, por lo que tiene que hacerlos un profesional sanitario en un centro donde interpreten los resultados, no uno en su casa", afirma Boticaria, que además, resalta que los que se compran por Internet no tienen garantías. Además, la Agencia Española del Medicamento ya ha cerrado webs que venden estos test rápidos.

Claves de Radar COVID, la APP de contactos contagiados

Este mes de septiembre llega a toda España Radar COVID, la aplicación que te alerta de que has sido contacto de una persona contagiada por coronavirus. Pero, ¿cuáles son sus claves?Boticaria García las explica en este vídeo.