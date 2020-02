Boticaria García habla en Zapeando sobre el Síndrome visual informático, una afección temporal resultante de enfocar los ojos en una pantalla de ordenador durante periodos prolongados e ininterrumpidos de tiempo. En este vídeo la experta explica cómo se produce y los pasos a seguir para solucionarlo.

Además, en los niños pequeños este síndrome puede producir miopía prematura. Y es que además del sobrepeso, el cual en los últimos 40 años se ha multiplicado por diez en los pequeños, otro de los problemas de los jóvenes actuales es la miopía.

Los oftalmólogos avisan de una avalancha de miopía por el uso de pantallas en los más pequeños. Por todo ello, Boticaria destaca que hasta los dos años, los niños no deben tener ningún contacto con una pantalla y, entre los dos y cuatro años, solo una hora diaria.

Boticaria García desmontó en este vídeo una de las clásicas técnicas que se usan para mantener los alimentos comestibles. Y es que muchas veces, cortamos la parte del moho que se ve en los alimentos y comemos el resto. Un método muy peligroso, según la zapeadora, ya que el moho contiene micotoxinas, unas sustancias que producen los hongos difíciles de detectar a simple vista y que no se ven, no se huelen y no tienen sabor, pero están ahí.

Según explica Boticaria García, estas sustancias "nos pueden provocar una intoxicación" e, incluso, puede "producir cáncer de hígado o de riñón y alergias".

Este fue otro de los bofetones de Boticaria García a nuestra alimentación. La zapeadora aseguró que el jamón york no existe, provocando un shock a todos los presentes, que quedaron atónitos ante esta revelación. Boticaria explicó las claves para que no nos la colaran en el supermercado a través de una contundente explicación.

Y es que Boticaria explicó que "cuando en el envase leemos jamón york lo normal es que estemos comiendo fiambre que es el jamón cocido de tercera categoría, el de peor calidad".

Boticaria García se declaró fan de las conservas en Zapeando. ¿El motivo?, ni uno ni dos, sino ¡cuatro! La experta destacó que éstas son seguras para la salud, fáciles de almacenar, facilitan una comida rápida al ser de elaboración sencilla y son saludables, ya que mantienen las propiedades de los alimentos.

Eso sí, Boticaria advirtió en el plató de que no todas las conservas son iguales. Y es que el verdadero talón de Aquiles de las conservas es la cantidad de sal. Por eso, la zapeadora dio en este vídeo dos trucos para seleccionar las conservas de forma correcta. Además de explicar que "por encima de 1,25% de sal, es demasiada, y por debajo de 0,25% es poca", Boticaria recomendó retirar el 'caldillo' de la conserva cuando estemos en casa, ya que es donde más sal se acumula.

Pero no solo de alimentación ha hablado la experta en Farmacia, de medicamentos también. Y es que durante años estábamos emocionados con la aspirina pensando que era el Superman del dolor, pero apareció el ibuprofeno y, aunque ésta sigue teniendo su público,parece que el ibuprofeno gusta más.

Y no es para menos, según Boticaria García, "el ibuprofeno es un superhéroe, porque tiene el poder de la 'triple a', es analgésico porque calma el dolor, antiinflamatorio porque baja la inflamación y antipirético porque baja la fiebre".

Boticaria García sorprendió en Zapeando al dar varios trucos para evitar las picaduras de mosquitos. La zapeadora afirmó que hay muchas más posibilidades de sufrir una picadura al beber cerveza que al beber agua. Y no solo las personas que beben cerveza llaman más la atención de los mosquitos, las que sudan más también.

Además, Boticaria explicó que "el mejor repelente" contra las picaduras "es el producto que lleva 'el deet' o 'ir3535'". Pero, ¿y qué hacer si ya nos han picado?: "Hay que echar crema regeneradora con aloe vera o tomar un antiflamatorio y si se inflama más hay que ir al médico", detalló la joven.