Boticaria García visita el plató de Zapeando para hacer un rosco de Pasapalabra especial fiebre. Por ejemplo, con la 'f' de fobia: ¿qué es la fobia a la fiebre? ¿existe? "Es un término acuñado por un pediatra estadounidense y se refiere al miedo de algunos padres a la fiebre", explica Boticaria García, que detalla en el plató de Zapeando los errores que pueden cometer los padres con la fiebre de sus hijos.

"El tratamiento precoz de la fiebre no evita la aparición de convulsiones", explica la experta en Farmacia, que pide a los padres "no chutar a los niños antes de tiempo". Además, Boticaria García afirma que tampoco hay que usar antitérmicos si el niño está bien, solo "cuando el niño se encuentra mal con escalofríos": "El objetivo no es que desaparezca la fiebre sino tratar al niño, no al termómetro". "Si la fiebre no es muy alta y el estado general del niño es bueno, no hace falta darle paracetamol e ibuprofeno", detalla la experta, que afirma que solo son con casos de fiebre con malestar. Boticaria García explica estos y otros errores en el vídeo de arriba.