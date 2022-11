La cantante Ana Fernández Villaverde, más conocida como 'La Bien Querida', ha visitado el plató de 'El Hormiguero', en donde ha contado a Pablo Motos cómo conoció a la reina Letizia en dos actos. "Yo le llevé mis vinilos porque sé que a la reina le gusta mucho la música indie", ha explicado la artista, que ha contado la estrategia que siguió: acercarse a uno de sus guardaespaldas.

"Le dije a uno que le había llevado mis vinilos y me dijo si no me gustaría hablar con ella", ha detallado 'La Bien Querida', que ha desvelado el consejo que le dio el propio guardaespaldas: "Me dijo, vamos a ponernos donde nos vea e igual se acerca". "Ella se acercó a hablar conmigo y conocía mis discos y mi música", ha destacado. Puedes ver el cómo cuenta la anécdota en el vídeo de arriba.