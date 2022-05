Dani Mateo traslada a Zapeando "una isla que parece un criadero de humanos perfectos" para hablar del segundo día de Love Island. Y es que tan solo 24 horas después de que se formaran las parejas oficiales, ya hay una peligro. "A Yaiza, la bailaora malagueña y a Alberto, el opositor a Policía, se les ha roto el amor, pero no de tanto usarlo sino de no estrenarlo", destaca Miki Nadal, que explica que durante su cita por muchas indirectas que mandó Yaiza no hubo ni beso.

"Espero que Alberto no oposite para policía de Tráfico porque no se le da muy bien interpretar las señales", afirma Valeria Ros mientras Miki Nadal muestra cómo otro soltero sí estuvo más rápido que Alberto y besó a Yaiza. Se trata de Luis, el soltero que entró a última hora en la isla y que al ver que Alberto no se lanzaba a Yaiza lo hizo él. Luis pide un abrazo a Yaiza pero cuando ésta se gira a dárselo le planta un beso. Puedes ver el sensual momento en el vídeo de arriba.