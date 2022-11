Este fin de semana se han celebrado los festejos de Laguardia, en Álava, y durante los encierros M. José Torres se llevó el susto de su vida al ver cómo la vaquilla se salía del itinerario y se colaba en su panadería por la ventana: "No pudo resistirse a mis productos", bromea en esta entrevista para Zapeando. Además, y como se puede apreciar en este vídeo viral, la mujer cierra la puerta del establecimiento con llave para que no se escape el animal y se refugia detrás de las talanqueras: "Es cierto que me atusé un poco el pelo para salir un poco más guapa, pero el abrigo lo tenía puesto", reconoce.

Pero no es la primera vez que le sucede. Hace casi 30 años otra vaca se coló en su panadería: "Son las magdalenas, las hogazas y mi presencia (las que las tientan para entrar)", comenta la panadera sin perder el humor, que culmina su entrevista mandando un último mensaje: "Que los cuernos se queden en otros sitios". Puedes ver la divertida intervención de M. José Torres en el vídeo principal de la noticia.