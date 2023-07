"Llegan las culpables de que os levantéis con agujetas por bailar la canción del verano, una canción que se te mete y no te suelta", presenta Dani Mateo a sus invitadas Vicco y Lali Espósito, que visitan Zapeando para presentar el remix de 'Nochentera', que lo está petando en plataformas digitales. "¿Qué le echaste a esta canción? ¿Lleva droga?", pregunta el catalán, que no puede quitársela de la cabeza.

"Un poco. No sé qué ha hecho que sea tan veneno, pero es una canción que se mete y no sale", confirma su cantante en este vídeo, donde explica que esta colaboración surgió debido a Lali le escribió un mensaje a Instagram felicitándola por la canción: "Me dijo que le encantaba". Fue entonces cuando le preguntó si quería colaborar en el remix.

En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar cómo suena el remix de 'Nochentera', interpretado por Vicco y Lali Espósito. "Es más pegadiza todavía", afirma Dani Mateo.