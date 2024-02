Una chica ha conseguido hacerse viral al publicar la reacción de su madre a sus dos nuevos piercings. La chica, que se ha agujereado el ombligo y un pezón, ha decidido grabar el momento en el que le enseñaba sus nuevas decoraciones corporales. Como era de esperar, la reacción no tiene desperdicio.

La mujer profiere un grito al ver el pendiente en el pezón y grita: "¡Qué horror!". Quique Peinado decide preguntar a Cristina Pedroche y Valeria Ros, como madres, cómo reaccionarían ellas si sus hijas se hicieran un piercing o un tatuaje. Valeria, por su parte, afirma que "le parecería fenomenal" y que asociaría esta comportamiento de Federica a "la crisis de la adolescencia, hay que pasarla".

Por su parte, Cristina, preferiría que Laia no se hiciera ningún pendiente. "Y lo digo yo con las orejas como las tengo", añade. La zapeadora, además, comenta que no le gustaría que hiciera nada: "No quiero que vaya al colegio, no quiero que se relacione con otros niños...". Dani Mateo le pregunta que qué pasaría si se tatuara 'Amor de madre' en la espalda. "Bueno, amor de madre a lo mejor sí", contesta.