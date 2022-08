Josie visita el plató de Zapeando para analizar una de las fiestas del verano: la Gala Starlite anual de Marbella en la que acuden famosos tan internacionales como Antonio Banderas, William Levy o Richard Gere. En concreto, el experto en moda analiza el estilismo de Victoria Federica, que acudió con el mismo vestido de Gunilla Von Bismarck.

"Que el verano 22 nos haya dejado este paralelismo... es lo mejor que he visto en todo el verano", destaca Josie, que afirma que "es una maravilla que pase esto": "Es una conjunción astral, estás unida por los astros a través de un vestido con tu compañera de fatigas en esa fiesta". "No sé cómo Victoria no fue todo el rato a tirarse en plancha a Gunilla y estar todo el rato en hermanación, no entiendo por qué se enfadó". Puedes ver el análisis completo de Josie sobre esta coincidencia y su opinión sobre el vestido y cómo le queda a la sobrina del rey Felipe VI en el vídeo principal de esta noticia.