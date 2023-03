Lorena Castell muestra en el plató de Zapeando un vídeo que ha ocurrido en una iglesia de Brasil. En él se puede ver la cómica reacción del padre Pierre cuando, en plena misa, han aparecido dos perros.

El cura intentó seguir con la misa como si nada mostrando su gran profesionalidad hasta que, de repente, sucede algo. Y es que uno de los perros se pone encima de otro. "¿Qué está sucediendo?", se pregunta el padre, que se lleva la mano a la cabeza mientras el resto de los presentes no pueden contener la risa.

"Todavía no han sido bautizados, no es posible", destaca el cura, que, directamente, se pone a hablar con los perros: "Hijos míos, no podéis hacer eso aquí, es una cosa fea". Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de esta noticia.