Jiaping Ma sigue buscando el amor. Para ello, no duda en usar aplicaciones que le permiten conocer gente nueva y, así, encontrar a su media naranja. "¿Tú tienes Tinder?", le pregunta el presentador. La reportera responde de manera afirmativa y no duda en dar algún dato de cómo es su perfil.

"Es como yo, humilde", cuenta Jiaping. "Mi idea es hacer investigación de mercado para ver cómo es el mercado primero", añade. "Ella es muy metódica", responde el presentador. Quique Peinado, añade, que Jiaping tiene los privados de Instagram abiertos para que cualquiera pueda enviarle mensajes.

Jiaping aprovecha para recordar su usuario en la citada red social: "Pueden escribirme pero, es muy posible que no les responda...". "Porque me hago la durita...", contesta María Gómez. La zapeadora le pregunta, además, si alguna vez le han mandado alguna foto subida de tono. "Berenjenas sí, rollito de primavera no", responde.