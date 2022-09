Lorena Castell no empezó bien el último programa de Masterchef Celebrity y es que mientras la zapeadora estaba haciendo sus raviolis, se cortó un dedo. "¡Ay, otra vez me he cortado la uña mala!", exclamaba Lorena Castell, que destacaba que le estaba saliendo "un churro".

"Ha sido una locura cocinar eso", confesaba a Samanta Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Estos últimos, incluso, afirmaban que su plato estaba muy malo. "Empecé muy alto y me he confiado", cuenta la propia afectada en el plató de Zapeando, donde confiesa que no sabe lo que le pasó: "Era una pelota, estaba asquerosa". Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.