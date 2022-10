Tras ver la recopilación de sustos de Cristina Pedroche, los zapeadores cometa en la mesa quién fue el que peor lo llevó: "Yo me pegué un sustaco", dice Dani Mateo, que cree que es el único que se asusta "de verdad". Pero la reacción de Valeria Ros no se quedó atrás. Ella se pensaba que la habían llamado para grabar una publicidad para laSexta: "Y yo diciendo: '¿Por qué lo tengo que decir yo y no Dani?'", e incluso llegó a hipotetizar con la posibilidad de que querían que presentase un día el programa.

Es en ese momento, cuando están recordando los sustos, el arbusto aterrador de Zapeando se acerca a la vasca por detrás y le da un buen susto en directo. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia: "¿Cómo puedo caer tantas veces?", se pregunta entre risas. "Ha sido buen sustaco, ¿eh?", comenta Dani Mateo al ver la repetición en el pantallón.