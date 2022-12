En todas las gasolineras del mundo hay una señal que pone prohibido fumar. Sin embargo, no en todos los sitios se les hace el mismo caso, como es el caso de esta estación de Rusia, en la que a un conductor no le importa seguir con el cigarro encendido mientras reposta.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver cómo se le acaba incendiando el depósito mientras echa gasolina y la reacción del coche que está grabando la escena, que no tarda en dar marcha atrás y huir. "Me hace mucha gracia su reacción", comenta Dani Mateo, que no puede evitar comentar la situación: "Ha tardado bastante menos de 90 segundos en decidir que ahí no estaba bien". Puedes ver el momento en el vídeo principal de la noticia.