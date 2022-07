Zapeando estrena nueva sección 'On the road again', en la que varios grupos de música contarán a lo largo de este verano cómo es su día a día durante las giras. "Todos conocen la parte bonita", explica Cristina Pedroche, pero "nosotros vamos a conocer también la otra, la menos glamurosa. La de los artistas chupando kilómetros".

Y quién mejor para inaugurarla que las Tanxugueiras, que llevan de gira desde el pasado mes de marzo y ya han recorrido más de 15.000 kilómetros en este tiempo: "Estamos en el coche de camino a Córdoba", nos explican nada más comenzar la entrevista, en la que hablan de su relación detrás de los escenarios y en qué invierten su tiempo en los trayectos: "Vemos pelis y dormimos", confiesa Aida. Porque, a pesar de ser un "sueño" para ellas, también es agotador: "El tiempo que tenemos necesitamos dormir porque si no nos morimos".

Además, las Tanxuguerias también nos cuentan una divertida anécdota de cuando comenzaban en el mundo de la música: "Por aquel entonces ganábamos 50€ cada una y una noche nos fuimos de fiesta nosotras dos y nos gastamos 175€. Tuvimos que ponerlo de nuestro bolsillo". Puedes ver la entrevista completa, en el vídeo principal de la noticia.