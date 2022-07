El pasado mes de junio, Ana Peleteiro sorprendía a sus seguidores de las redes sociales con una tierna foto junto a su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré, en la que anunciaban que estaban esperando su primer hijo en común. Por este motivo, y porque es "más maja que las pesetas", tal y como asegura Dani Mateo; conecta en directo con Zapeando para contar todos los detalles sobre cómo está llevando el embarazo de la pequeña Lúa: "Ahora me he venido a Galicia para escapar del calor y estar con la familia", confiesa.

Sin embargo, y a pesar de estar radiante, descubre que le da "un poco de pereza sacarse fotos" de la evolución de su embarazo: "Quien se encarga de hacérmelas es Benjamin. Ayer le dije que me había crecido la tripa por videollamada y me hizo una captura. Luego sé que me voy a arrepentir de no hacérmelas, porque las voy a querer y no voy a tener, pero me da pereza". Puedes ver la entrevista al completo de Ana Peleteiro, en el vídeo principal de la noticia, donde además desvela la fecha del parto y cuenta cómo está compaginando el embarazo con sus entrenamientos de deportista de élite.