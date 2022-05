La periodista Ana Pastor acude al plató de Zapeando para hablar de la serie documental 'Los Borbones: una familia real', una serie documental que dirige junto a Aitor Gabilondo y que aborda al vida de la familia real española en su historia reciente y analiza la relación del rey emérito con las mujeres, con el dinero y con Letizia.

Este proyecto audiovisual, que cuenta con imágenes y testimonios de gran calado e interés público, se estrenará el martes 31 de mayo y contará con una emisión simultánea en abierto, a través de laSexta, y en ATRESplayer PREMIUM. Al término del primer capítulo, los suscriptores podrán disfrutar de la segunda entrega en la plataforma. La serie documental cuenta con un total de seis episodios.

Ana Pastor destaca que aunque no ha llegado todavía la inviolabilidad del rey porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo, España "ha cambiado y es mejor porque su nivel de exigencia es mayor". Además, la periodista confiesa que su capítulo favorito de la serie documental es el de la reina Letizia: "A ella se le ha sometido a un escrutinio mucho mayor que a otros miembros de la Casa Real porque era mujer, periodista, nieta de un taxista...". "Se le ha observado de una manera más dura que Urdangarin, que acabó en la cárcel", afirma Ana Pastor, que explica que había "ataques personales encabezados por el rey emérito": "Si todos los delitos que ella cometió es que tiene mucho carácter, bienvenido el carácter. No se ha valorado el papel que ha hecho para proteger a la institución sin ser de sangre azul. Puedes conocer más detalles en el vídeo de arriba.

Ana Pastor desvela detalles de 'Los Borbones: una familia real'

"He descubierto cosas que no sabía", afirma Ana Pastor al hablar de 'Los Borbones: una familia real', un documental que, desvela "muchas cosas que no nos han contado o que no nos las han contado de la manera en la que estaban sucediendo". Puedes conocer más detalles en este vídeo.