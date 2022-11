Alberto Chicote visita el plató de Zapeando para hablar de la nueva temporada de Pesadilla en la cocina. "Qué ganazas", destaca Alberto Chicote, que explica que le sigue motivando el programa. Y es que después de varios años sin grabar por la pandemia del COVID, el presentador comenzó a grabar la octava temporada a principios de 2022.

"La teníamos que haber empezado a grabar el 5 o 6 de abril", explica Chicote, unas semanas después del confinamiento. "He visto bastantes cosas que no había visto antes", confiesa Chicote, que desvela lo que pensó: "Ha habido cosas de decir, 'pero, ¿en serio? ¿cómo hemos llegado hasta aquí?". "Ha habido de todo y de cosas que hay veces que estás grabando y te cuesta creértelo estando ahí", explica el presentador, que cuenta algunos detalles de los nuevos programas: "He visto a un propietario de un restaurante que me recibió disfrazado de Rambo porque dice que tiene un restaurante de temática militar". Puedes ver su entrevista en el vídeo de arriba.