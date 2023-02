Isabel Forner visita Zapeando para poner al día a los colaboradores en noticias deportivas, como que el Unicaja de Málaga ha ganado la Copa del Rey de baloncesto este fin de semana. Pero si ha habido un vídeo de ellos que se ha vuelto viral en Twitter es en el que se les ve 'remando' junto al trofeo subidos en una de las cintas del aeropuerto.

"Esto demuestra el buen humor que tienen y lo que tardan en salir las maletas", aprovecha Dani Mateo la ocasión para quejarse de forma irónica. Una afirmación que da pie a la periodista deportiva a criticar una manía que tiene mucha gente y que le molesta, pero que ella también hace si han pasado "10 minutos" y su maleta no ha salido. Y, es que, le da "rabia que todo el mundo se apelotone en el punto exacto donde salen las maletas, en vez de esperar a que vengan a ti": "Me da rabia, pero lo hago", acaba confesando.

Sin embargo, tanta sinceridad hace que Dani Mateo salte: "No digas esas cosas que pierdes el prestigio. Tú tienes una imagen dentro del periodismo deportivo y diciendo estas cosas no te viene bien. No cuentes más intimidades", espeta de forma irónica, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.