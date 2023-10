María Gómez presenta el vídeo más tierno. Un pequeño de siete años se lanza a cantar durante el aniversario de sus padres. El pequeño no tiene complejos y se atreve con la canción 'Beyond the sea' de Bobby Darin.

El pequeño, ante la sorpresa de todos, anima a todos los comensales que se encuentran en el restaurante para, seguidamente, arrancarse con la canción. El pequeño, que lleva un look muy elegante, se atreve incluso con las notas más complicadas de la canción.

No contento con esto, el pequeño demuestra sus tablas y, como si fuera todo un cantante profesional, comienza a pasear entre las mesas del local mientras canta. Los clientes del restaurante no se pueden resistir y, además de aplaudir al pequeño, graban con sus móviles el adorable momento.