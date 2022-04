Mochila en mano y con paso decidido hacia la puerta, así se muestra la protagonista de este vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales. "Abuela ven a por mí porque no aguanto a mi mamá", se escucha decir a esta peque que no se vuelve, en ningún momento, mientras se marcha para ver la reacción de su madre. "Nos representa a todos en esos momentos en los que no podemos más", afirma con rotundidad Miki Nadal.

"Una vez más las niñas representándonos a todos", comenta Thais Villas y afirma, en el vídeo principal de la noticia, que esta peque le recuerda a la niña que se volvió viral cuando le preguntaron sobre tener que llevar la mascarilla puesta en el cole y que contestó: "No pasa nada, es mejor eso que morirse".