Entre las aulas y el patio de la escuela, el pequeño José Miguel Monzón aprendía y crecía en un mundo que aún no acababa de comprender, en un lugar en el que "el terror era la norma". En la segunda entrega de 'Usted está aquí', que versa sobre la religión, el presentador de El Intermedio rememora, entre otros momentos, su infancia, no sin cierta nostalgia, pero sobre todo desde la perspectiva que le dan los años.

"Toda mi vida he trabajado bajo presión, tortura o similares", confiesa en el vídeo que acompaña a esta noticia ante David Trueba, el conocido cineasta español que es, además, uno de sus amigos más íntimos. Así, los primeros años del 'showman' se vieron muy marcados por la férrea disciplina del colegio religioso, aunque ello no le impedía ser un alumno de sobresaliente. Pero en aquel lugar, también se vivían algunas situaciones que se salían de las normas impuestas (al menos para los alumnos), sobre todo en el caso del padre Amalio. "Todo el mundo decía que se estaba 'zumbando' a una profesora, que no estaba nada mal (…) Al final se acabó casando con ella", recuerda.

"De alguna manera, todo esto te iba configurando un esquema mental. Decías '¿y por qué va al cielo un señor que pega a los niños?' Si ese es el ejemplo y ese es el portavoz, hostia, vaya Dios. Empiezas a hacerte una especie de moral a la medida".

En este intercambio dialéctico con David Trueba, moderador de sus conversaciones en 'Usted está aquí', Wyoming rememora la pequeña trampa que hizo para no tener que volver a sufrir durante las clases de gimnasia. Su profesor, según él mismo afirma, le tenía manía, así que el niño convenció a su madre de que tenía un dolor de rodillas espantoso. Ella le llevó al médico, que le firmó un certificado para justificar su ausencia en esa asignatura. Un día, un compañero que estaba sentado a su lado le invitó a fumar un cigarro en unos servicios que había en el patio. "Entró un cura, pensando que estábamos haciendo cualquier tipo de obscenidad sexual, y de repente, nos mostró un 'pifostio' que yo no entendía".

