Le cuenta el Gran Wyoming al director de cine David Trueba, en el programa Usted está aquí, disponible en AtresPlayerPREMIUM, que de niño era una persona reservada: "Fui un niño terrible en mis inicios y sometí a mis padres a conflictos terribles", cuenta el presentador.

Un día por ejemplo, cuenta que echó a correr y se tiró de cabeza sobre una pared, cayendo al suelo de culo. "Me podría haber matado", confiesa. Sin embargo, una de las anécdotas más divertidas que recuerda el presentador de El Intermedio fue una que "conmocionó a todo el barrio", tanto que aún se lo recuerdan.

El Gran Wyoming se crió en la farmaciade su madre y "yo estaba allí en lo que se llama un 'moisés'. Me he criado en la admiración del barrio", dice. Y un día de aquellos, el presentador quería algo y "amenazó" a su madre con que si no se lo daba se lo hacía encima: "Si no me meo, me meo". Y efectivamente se meó e inundó de pleno el papel de envolver y "fue una gran conmoción en todo el barrio".

En el video, podemos ver al completo esta histórica anécdota que aún recuerdan en el barrio del Gran Wyoming.