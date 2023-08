David Trueba sonríe mientras El Gran Wyoming desgrana sus aventuras con 17 años en Ámsterdam, a donde llegó con pintas de "pijo", unos pantalones 'Levis', un polo y unos zapatos castellanos que le había comprado su madre. José Miguel Monzón llegó a una comuna hippie vestido de esta guisa y un macuto lleno de salchichón. "Españoles", se justifica ante las risas de su interlocutor en 'Usted está aquí'.

"Nos metimos en el parque y nada más entrar, vinieron tres negros con costo. Nosotros (su amigo y él) no teníamos ni puta idea de si eso era heroína o ácidos o no sé. 'Ya verás, al final nos drogan y nos dan por culo aquí'", pensaron entonces. "Íbamos acojonados, cateto puro", asegura. "Nos tiramos sin volver por allí, porque nos daba terror aquel ambiente, hasta que nos encontramos con unos granadinos".

Los españoles les preguntaron si nunca habían fumado un porro. "No", respondió. "¿Y a qué has venido aquí?". "Fuimos allí y nos liamos uno y con todo el colocón creíamos que aquello no nos hacía nada", asegura.