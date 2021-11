Alberto Chicote visita una tienda de Barcelona donde aseguran que todo lo que venden no lleva conservantes. La sorpresa que se lleva el chef es que el empleado empieza a indicarle que hay productos que no son del todo artesanales. Cuando coge un queso "de lo más artesanal", Chicote descubre que sí lleva conservantes. El empleado acaba dando la razón al chef explicando que antes los productos sí que eran artesanos aunque con el paso del tiempo ya no son todos de esa categoría: "Igual es buena idea indicar cuáles sí y cuáles no".

Así, Chicote sigue con su ruta y da con otra tienda donde venden embutido "artesanal". La empleada de la tienda atiende a Chicote y comienza a explicarle que antes no había químicos en los productos porque estaban destinados a un grupo más reducido. Hasta ahí, el chef está de acuerdo, pero, entonces, ¿por qué siguen indicando que esos productos son artesanos cuando en realidad no lo son? Una mujer que está en la tienda decide intervenir: "Lo legal sería que el Gobierno no permitiera poner nada 'artesano'. Realmente nos engañan".