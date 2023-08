En 2021, Alberto Chicote descubrió en Te lo vas a comer cómo engañan al consumidor etiquetando muchos productos como "caseros" o "artesanos" cuando en realidad no lo son. Pero, ¿qué diferencias hay entre los productos artesanos con los que no lo son?

Para conocer más al detalle el tema, Chicote visitó junto al equipo de Te lo vas a comer 'Masa y más', el local de Antonio Lois donde elaboraban cada día entre 18-20 empanadas diarias "auténticas caseras" con la receta que lleva usando la familia desde que abrieron el negocio. "Ves empanada a seis euros y no lo entiendo porque a mí me cuesta el kilo de carne más caro... Algo raro hay, industrial, o no sé", contó Antonio Lois a Chicote mientras cocinaban la empanada y le explicaba cómo hacía la selección de los productos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este jueves 24 de agosto.