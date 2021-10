Alberto Chicote entra en una carnicería a comprar wagyu de Kobe pero al meter el número de identificación en la web oficial, esta le dice que "no hay datos que se correspondan", por lo que no se puede determinar al animal como Kobe.

Alberto Chicote pide explicaciones al empresario quien no duda en asumir el "mea culpa" por no haber informado bien a sus empleados: "Al hacer un segundo pedido de wagyu de Kobe, no había Kobe y me dieron esta otra a 240 euros".

Una vez más, el equipo de Te lo vas a comer da con un error a la hora de vender carne de Kobe (sin certificado). El programa ha recordado en numerosas ocasiones que el hecho de ser carne wagyu, no indica que también sea de Kobe.