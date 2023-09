Consumir atún rojo en mal estado puede tener graves consecuencias para la salud. Así lo advertía la alergóloga Isabel Ojeda en este programa de ¿Te lo vas a comer? emitido por primera vez en 2018. Y es que, el atún rojo debe tener un control de calidad que no se cumple en el mercado ilegal y que hace que este pescado pueda llegar a ser peligroso para el consumo humano.

"Se trata de una intoxicación por histamina, una molécula que generan las bacterias del pescado cuando no está conservado de manera correcta y ocurre sobre todo en el atún rojo, el bonito y la caballa", explicaba la profesional a Alberto Chicote. Algunos de los síntomas son la sudoración, las náuseas o el dolor de cabeza, contaba. "No es grave, no hay mortalidad, pero es muy aparatoso. Normalmente te lleva a urgencias, porque te encuentras fatal", advertía.

Ojeda avisaba de que además, a simple vista, no había manera de percibir si ese pescado estaba en mal estado o no. "No cambia el aspecto, ni el olor, ni el sabor. La única manera de notarlo es porque pica al comerlo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 emitido en laSexta.