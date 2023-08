El chef Alberto Chicote sigue el rastro de la comida española en Londres. En un restaurantealucina con un 'wrap' de paella y una 'porky Torti-Burger' con "algo irreconocible", como mostró un programa de Te lo vas a comer que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.

Critica duramente la decisión de la cocinera por innovar de esta manera porque considera que "no tiene sentido meter una paella dentro de una masa de pan".

"Llamar a tu cocina española y jugar de esta manera con nuestra gastronomía me está pareciendo poco gracioso", sentencia.

Ante las críticas de Alberto Chicote, la cocinera se defiende: "Antes era diseñadora en París y ahora sigo diseñando con la comida". Tras sus palabras, el chef responde indignado: "Podrías haber hecho esto con la comida francesa".

"De momento, lo que me estoy encontrando no me gusta nada", zanja contundente Chicote.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.