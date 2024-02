Cayetano Martínez de Irujo ha afirmado en laSexta Xplica que "el principal problema nacional que tenemos es el agua", y ha criticado que "no se han hecho infraestructuras, ni trasvases, ni se ha aprovechado el agua de los ríos". "Alguien que nos esté viendo puede decir que es contradictorio que Cayetano Martínez de Irujo muestre esa preocupación por el agua cuando él y sus hermanos se están enfrentando a una investigación de la Fiscalía por presuntamente extraer agua de Doñana de forma ilegal. ¿Qué le diría a quien ve contradicción en lo que usted dice?", le ha preguntado entonces José Yélamo.

Así, Martínez de Irujo ha destacado que "esa finca no está en Doñana, sino en los alrededores", y que "se han intentado legalizar los pozos muchas veces". "El problema de Doñana es un problema muy complejo, muy difícil, que lleva 30 años paralizado, y casi todos los agricultores de la zona no han tenido más remedio que coger agua de una forma u otra, porque no se había nada al respecto", ha criticado, a lo que ha apostillado que esa finca es de un hermano suyo, y que él no es responsable de ella "desde hace años".