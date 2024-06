Wyoming ha concedido una entrevista en laSexta Xplica, donde ha tratado muchos temas, entre ellos el auge de la extrema derecha en España. Un auge que el presentador de El Intermedio ubica su origen en gente salida del Partido Popular.

"Yo no estoy de acuerdo en que hay una derecha de la derecha de la derecha. Hay una única derecha. La gente se hace cruces de de dónde sale Vox. Todos estaban en el PP y nadie les echó por fascistas o extremistas, ellos se fueron del PP. Abascal entró en el PP con 16 años y, si no se va él, sigue en el PP. Alvise estuvo en el PP, luego pasa a Ciudadanos, donde está de propagador de bulos. Estos señores están en el PP, que un día salen y van a otro lado", señala.

Además, desvela que ha habido personas, que actualmente forman parte de Vox, que le dijeron que no eran "los más talibanes de la derecha" cuando aún estaban en el Partido Popular: "A mí me ha dicho gente de Vox que 'nosotros donde vamos a cenar somos los moderados' cuando estaban en el partido. Ellos decían que no eran los más talibanes de la derecha cuando estaban en el PP".