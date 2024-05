Burriana (Valencia) ha sido protagonista esta semana por una polémica decisión de un concejal de Vox. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol (Vox), ha paralizado la compra de las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' en la Biblioteca de esta localidad.

"¿No le da vergüenza que uno de los suyos censure una película con 8 nominaciones a los Oscar?", aseguraba en un pleno Joan Baldovi, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas.

Carlos Mazón, presidente Comunidad Valenciana, ha salido al paso de las críticas para defender al alcalde de la localidad, que es del Partido Popular, pero gobierna junto a Vox: "He visto 'Barbie' y me ha encantado, la música, la película y me encanta el alcalde del Partido Popular de Burriana".

José Chulvi, portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, también cargó contra la polémica decisión: "Ahora hemos descubierto que la criptonita de la extrema derecha es 'Barbie'".

Vicente Barrera, vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte de las Cotes Valencianas, descartaba que hubiera una censura de dichas películas: "Yo fui con mi hija y con mi mujer a ver 'Barbie'. No hay ningún tema de censura".

Mientras que quién tomó la decisión, Jesús Albiol, ha asegurado que la decisión de quitar la película '20.000 especies de abejas' ha sido por su falta de rentabilidad, mientras que no se ha manifestado por 'Barbie'.