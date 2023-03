Verónica Sanz habló en laSexta Clave sobre el nuevo filtro de 'belleza' de TikTok, al que definió como "aterrador" e "inquietante". "Hace parecer a todo el mundo la misma persona, como a una especie de supermodelo", señaló la presentadora, a lo que Laura Herraiz añadió que "lo que parece con el filtro es que hayas pasado directamente por el quirófano".

"Más que un filtro, es cambiarte la cara. Yo lo he probado y me he asustado de los propios resultados", reconoció Herraiz, quien afirmó que, como en todos los casos, "hay gente a la que le gusta y gente a la que no". En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, puedes ver el reportaje de Laura Herraiz, en el que pone el filtro a personas por la calle y escucha su opinión al respecto.