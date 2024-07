La coach nutricional Verónica Chazín ha advertido este sábado en laSexta Xplica de la fiebre por los productos proteicos, informando de que algunos llevan "mucho azúcar y otras grasas innecesarias". Y es que hay una moda de que todos los productos lleven un extra de proteína. Es una fiebre por la proteína que muchos influencers publicitan en redes y ya hay en el mercado una gran variedad.

Cabe recordar que productos que llevan proteína son más caros que otros. Verónica Chazín ha señalado que algunos de sus clientes le dicen que "toman un yogur proteico después de comer". "El problema no es la proteína, es si realmente yo necesito esa sobredosis de proteínas", ha afirmado la experta.

Por otro lado, ha señalado que "las proteínas son un nutriente muy necesario, pero en exceso efectivamente lo eliminamos. No tiene ningún sentido". "Este yogur proteico está muy bien si yo en una merienda me apetece saciarme o lo cambio por algo de pavo", ha subrayado, destacando que no puede ser como rutina.

Y advierte: "La mayoría de estos productos tienen más calorías y tenemos que tener cuidado porque hay algunos productos, como los yogures que están de moda, tienen muchísima cantidad de azúcar y otras grasas innecesarias"