Alejandro Inurrieta y Javier Giménez-Díaz protagonizaron un tenso debate en laSexta Xplica. Todo, a causa de los argumentos del primero sobre el precio de los alquileres y del problema de la vivienda en España, que hicieron reaccionar al economista en un momento de su exposición.

Inurrieta dijo lo siguiente en el programa que presenta José Yélamo: "El enfermo está muy enfermo. Las soluciones no van a llegar ni en 10, ni en 15 ni en 20 años. El mercado está poblado por esos pequeños propietarios. Europa, gran parte de los alquileres son públicos, de las ONG, del tercer sector o de empresas y fondos. Está regulado".

"Pero en España hay un gran segmento de pequeños propietarios que dicen que la rentabilidad es pequeña. Lo que no dicen es que les estamos subvencionando mediante desgravaciones fiscales. Las viviendas públicas no llegan, y no van a llegar porque no es rentable construirlas al precio al que están. España es el país menos regulado de Europa, mirad la ley de arrendamientos francesa", dice.

Ahí intervino Giménez-Díaz: "No, no. Eso es la ley del suelo. Naturalmente que lo es. Si no hay viviendas, ¿cómo las vas a alquilar? Se especula con el suelo, ¿quiénes? Los alcaldes".