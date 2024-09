Natalia de Blas, empresaria, y el periodista Antonio Maestre protagonizaron un tenso debate en laSexta Xplica a cuenta de las cotizaciones. "Me quedo bastante sorprendida con que parece que en España parece que tenemos miedo a la riqueza, y a mí lo que me da miedo es la pobreza. Aquí nadie habla de no pagar impuestos; el problema es que si los impuestos llegan a quien tienen que llegar y no se expolian, no hablaríamos de estos problemas. Yo no tengo problema en cotizar, con lo que sí tengo problema es con que me roben", expresó la empresaria.

Así, De Blas continuó diciendo que tiene "pantallazos" de lo que cobra su empleado "bruto, de lo que cobra neto", y de lo que ella paga, así que, según dijo, "es demostrable que las tasas impositivas" que pagan los empresarios. "Yo no me considero empresaria, Yo soy autónoma, trabajadora, de clase media, de Madrid, del Paseo de Extremadura y mi madre ama de casa, y llevo trabajando toda mi vida y pagando toda mi vida. Y a mí no me importa pagar", contó entonces.

En ese momento, Antonio Maestre no pudo evitar contestar: "Las cotizaciones que vosotros pagáis, si no las pagarais, no iban a ir al trabajador, sino que os las ibais a quedar vosotros. ¿Os pensáis que somos tontos?". "A mí me encantaría pagárselo íntegro al trabajador, y que el trabajador lo pagara", dijo entonces la empresaria, tras lo que el periodista declaró: "No quieras insultar a la gente". "Tú te quedabas con las cotizaciones y no se las dabas a tus trabajadores", aseguró entonces el escritor.